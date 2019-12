O Natal em ​Santa Marinha é feito de presépios pendurados à porta

É o menino Jesus que está no presépio que Emília Saraiva colocou à entrada de casa, em Santa Marinha. Mas nem sempre o presépio é a imagem principal das casas na época natalícia. O padre Rafael Neves quer inverter essa tendência. “Queremos tornar o presépio presente em cada casa e que ele se torne também um presente para oferecer a outras pessoas. Todos nos queixamos que a o Natal cristão nos está a ser roubado pela sociedade consumista e materialista, mas todos vamos alimentando isso e vamos perdendo a presença dos símbolos cristãos no âmbito social e público”, lamenta.

O sacerdote acrescenta que “a ideia antecipou-se a uma carta que o Papa Francisco publicou no dia 1 de dezembro acerca do significado do presépio, “O Sinal Admirável”, que vem bem a propósito”.

O presépio está a ser feito pela própria comunidade. Alexandra Abreu, 43 anos, está empenhada em fazer 80 presépios. “É muita coisa, estamos a fazer as cabeças das imagens, a envernizar, comprámos as placas, as madeiras e com as sobras e uma broca craniana fazemos as figuras”, conta Alexandra, concluindo que a ideia nasceu assim simples e genuína para “fazer ver que o que importa são aquelas três figuras”.