Luis Díaz: "Diziam que o Benfica jogava muito melhor e isso deu-nos uma motivação tremenda"

Luis Díaz, avançado do FC Porto, recordou a vitória por 2-0 no Estádio da Luz, no início da tempora, e explica que a expetativa de uma vitória do Benfica deu uma motivação acrescida aos jogadores do Porto.

"Desde a vitória na Luz que ganhámos confiança e estamos tranquilos. O Benfica estava muito bem, tem muito poder, e diziam que jogava muito melhor do que nós. Isso deu-nos uma motivação tremenda e fomos para o jogo dispostos a comer relva. Cada um deu o seu melhor e fizemos um grande jogo", começa por dizer, à revista "Dragões".

O colombiano de 22 anos chegou esta época ao FC Porto, proveniente do Junior Barranquilla e diz que, apesar de ter sido disputado por vários clubes, sempre quis assinar pelos dragões.

"Quando soube que o FC Porto estava interessado em mim, a minha vontade era vir para aqui, por toda a história entre o clube e os colombianos. É um grande clube que disputa grandes competições e escolhi vir para o Porto", disse.

Díaz recorreu a Carlos Queiroz, selecionador, e aos colombianos ex-portistas para se aconselhar: "Falei com o James Rodríguez, Queiroz e Falcao e todos me disseram que era um clube muito grande, com boas instalalações".

Futebol mais físico e a confiança de Sérgio

O FC Porto é a primeira experiência de Luis Díaz fora da Colômbia, mas o extremo fala numa adaptação rápida ao futebol português e às ideias de Sérgio Conceição.

"Aqui o futebol é mais físico, corre-se mais e é mais tático, tenho de estar muito mais comprometido com a equipa. Consegui ganhar a confiança do Sérgio, já tive treinadores com as características dele. Falamos muito sobre as tarefas defensivas. Estou mais comprometido com a equipa e melhor fisicamente, mas ainda preciso de continuar a adaptar-me às ideias dele e futebol europeu", diz.

Luis Díaz revela que Sérgio Conceição disse que o plantel desta temporada "é um dos melhores que já treinou" e traça os objetivos da época.

"O grande objetivo é o campeonato, como a Liga Europa. Estamos prontos para isso. Olhando para os jogos do campeonato, vai ser até ao final. Vamos lutar muito para sermos campeões, mas não é difícil. Não podemos dar vantagens aos rivais", disse.