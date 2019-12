Já recomeçaram as dragagens no estuário do Rio Sado.

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada levantou a suspensão que as impedia.

Francisco Ferreira, da Zero, diz que estas dragagens põem em risco a preservação e captura de espécies marinhas.

“Obviamente estão em causa a preservação de áreas como as pradarias marinhas, a comunidade de golfinhos e a pesca de muitas espécies”, diz o ambientalista.

A operação pretende retirar 6,5 milhões de metros cúbicos de areia.