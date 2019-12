Kahraba deixa o Desportivo das Aves e regressa ao Egito

Mahmoud Kahraba está de regresso ao Egito e assinou pelo Al-Ahly, depois de ter chegado a acordo para rescindir contrato com o Desportivo das Aves.

O extermo internacional egípcio chegou ao clube português com altas expetativas, mas acabou por não vingar. Apontou um golo - contra o Famalicão - em cinco jogos disputados e não fica sequer até janeiro.

Kahraba não se apresentou no Aves após o compromisso de seleções e foi alvo de um processo disciplinar, que acabou por terminar na rescisão de contrato entre as duas partes.

O avançado de 25 anos 27 partidas na seleção do Egito e participou na CAN 2017 e Mundial 2018. Formado no ENPPI, passou ainda pelo Luzern, Grasshoppers, Zamalek e Al Ittihad.