Conheça os possíveis adversários dos clubes portugueses na Europa

Em teoria, Braga, FC Porto e Benfica terão um adversário mais acessível do que o Sporting, nos 16 avos de final da Liga Europa. A derrota com o LASK Linz (3-0), na Áustria atirou o Sporting para o pote 2, enquanto os outros três clubes portugueses serão cabeças-de-série no sorteio de segunda-feira, em Nyon, na Suíça.

O sorteio é composto por, apenas, dois lotes de equipas e tem algumas condicionantes. Nesta fase ainda não pode haver cruzamento entre clubes do mesmo país e entre equipas que se defrontaram na fase de grupos da Liga Europa. São 32 os clubes candidatos ao título, com oito equipas que caíram da Liga dos Campeões a juntarem-se às 24 que se apuraram através da fase de grupos da Liga Europa.

Possíveis adversários do Sporting: Inter de Milão, Ajax, Salzburgo, Sevilha, Malmo, Basileia, Celtic, Arsenal, Espanhol, Gent, Basaksehir e Manchester United.

Possíveis adversários do FC Porto: Club Brugge, Olympiacos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, APOEL, Copenhaga, Getafe, Cluj, Eintracht Frankfurt, Ludogorets, Wolfsburgo, Roma, Wolverhampton e AZ Alkmaar.

Possíveis adversários do Sp. Braga: Club Brugge, Olympiacos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, APOEL, Copenhaga, Getafe, Cluj, Eintracht Frankfurt, Ludogorets, Wolfsburgo, Roma, Rangers e AZ Alkmaar.

Possíveis adversários do Benfica: Club Brugge, Olympiacos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, APOEL, Copenhaga, Getafe, Cluj, Eintracht Frankfurt, Ludogorets, Wolfsburgo, Roma, Wolverhampton, Rangers e AZ Alkmaar.

O sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa está agendado para segunda-feira, 16 de dezembro, às 11h00, em Nyon, na Suíça. Os jogos da 1.ª mão da eliminatória acontecem a 20 de fevereiro. A 2.ª mão disputa-se a 27 de fevereiro. A final da Liga Europa é em Gdansk, na Polónia, no dia 27 de maio.