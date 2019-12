Benfica fecha porta a regresso de Gaitán

Bruno Lage garante que Nico Gaitán não vai regressar ao Benfica, um dia depois do argentino ter afirmado o desejo de regressar às águias, depois de seis temporadas no clube.

Em conferência de imprensa, Lage deixa rasgados elogios ao avançado, reconhece que já o tentou contratar no Swansea City, quando era adjunto de Carlos Carvalhal, mas reconhece que o projeto do Benfica passa pela aposta em jogadores mais jovens, um perfil no qual Gaitán não encaixa.

"Como elemento técnico da equipa do Carvalhal já tivemos atrás do Gaitán, no Swansea. É sempre bom ouvir essas palavras de um grande jogador que fez história no clube. Foi muito importante, mas, neste momento, no nosso projeto, os nossos alvos estão muito identificados. O nosso grande desafio é encontrar os Gaitán e Salvio, mas com a idade que chegaram cá. Não deixa de ser um jogador interessante, mas o nosso projeto e visão leva-nos a olhar para outros jogadores", explica.

Gaitán está sem clube após terminar contrato com o Chicago Fire, da MLS. O avançado de 31 anos chegou ao Benfica em 2010 e ficou no clube até 2016. Realizou mais de 250 jogos, e conquistou 10 troféus: três campeonatos, cinco Taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.