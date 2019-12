"Carismáticas figuras coloridas". Todos felicitam distinção dos caretos de Podence

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, congratulou-se esta quinta-feira com a distinção atribuída às "carismáticas figuras coloridas" do Carnaval de Podence, da região de Trás-os-Montes, classificado como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. "Felicito a aldeia de Podence e o município de Macedo de Cavaleiros pela decisão da UNESCO de incluir o Carnaval de Podence na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade", escreve o Presidente da República numa mensagem publicada no sítio 'online' da Presidência. Marcelo Rebelo de Sousa recorda que, "depois do Fado, do Cante Alentejano, dos Bonecos de Estremoz, do Barro Negro de Bisalhães e do Fabrico de Chocalhos alentejanos, a tradição popular portuguesa recebe mais esta distinção, dando uma renovada projeção a estas carismáticas figuras coloridas, mascaradas e animadas do nordeste transmontano, uma das nossas tradições visualmente mais inesperadas, e das mais acarinhadas pelas populações, o que também justifica que o comité se tenha referido a esta candidatura como 'exemplar'", sublinha. Também o primeiro-ministro, António Costa, não deixou passar a distinção em claro. "Os Caretos de Podence são declarados Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO!", escreveu António Costa na sua página oficial, na rede social Twitter, assim que foi conhecida a classificação.

"Parabéns aos habitantes de Podence que mantêm viva esta tradição única e aos que contribuíram para a sua valorização internacional, que é um motivo de orgulho para todos os portugueses", conclui o primeiro-ministro. Ministra da Cultura diz que UNESCO reforça "um ativo patrimonial e turístico"

A ministra da Cultura considerou que a inscrição dos Caretos de Podence no Património Cultural Imaterial da Humanidade contribui "para reforçar um ativo patrimonial e turístico que excede os limites do território do nordeste transmontano". "Os portugueses, em especial os transmontanos, estão, mais uma vez, de parabéns por saberem manter viva uma das suas mais ricas tradições culturais. Esta classificação, que muito honra todo o país, distingue culturalmente a região, mas contribui também para reforçar um ativo patrimonial e turístico que excede os limites do território do nordeste transmontano", refere a ministra. As "Festas de Inverno Carnaval de Podence" foram a única candidatura selecionada pelo Governo português para representar Portugal nesta XIV reunião do Comité Internacional da UNESCO, o organismo das Nações Unidas para a Ciência, Cultura e Educação. Na mesma linha, o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, considerou que a distinção "enriquece ainda mais a região".