Padre Américo a caminho da beatificação

Está dado o primeiro passo para a beatificação do padre Américo Monteiro de Aguiar. A Santa Sé acaba de reconhecer as "virtudes heroícas" do fundador da Obra de Rua ou como também é conhecida: a Obra do Padre Américo, de Penafiel.

O padre Américo, que dedicou a sua vida aos mais carenciados, principalmente jovens, morreu em 1956.

Américo Monteiro de Aguiar nasceu em 23 de outubro de 1887, em Galegos (Penafiel). Trabalhou ainda numa loja de ferragens e como despachante, em Moçambique.

Em 1923 ingressa nos franciscanos, que depois abandona. Ordenado padre em 29 de julho de 1929, dedica-se aos miúdos da rua em Coimbra, até que, em 1940, cria a primeira Casa do Gaiato, em Miranda do Corvo.

A 14 de Julho de 1956 sofre um acidente e morre dois dias depois.

“Como cidadão atento aos dramas da infância excluída ou em exclusão num Portugal a converter-se de rural em urbano e metropolitano. Como educador empenhado na primazia da afirmação da criança. Como cristão e sacerdote devotado na concretização das bem-aventuranças, na vivência de uma igreja serva e pobre, na antecipação do que viria a ser o espírito do Concílio Vaticano II”, escreveu Marcelo Rebelo de Sousa em "O Padre Américo e a Obra da Rua", com coordenação de José da Cruz Santos, da Aletheia Editores.