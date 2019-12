“O Pai Américo está aí como espinho na nossa própria consciência”.

O bispo do Porto afirmou esta quinta-feira que a declaração das virtudes heroicas do padre Américo é uma “boa notícia” para a diocese e até para "a Igreja Católica em Portugal" e um é ao mesmo tempo “um espinho na nossa própria consciência" a lembrar que “mudaram as condições mas não desapareceram as carências”.

Na homilia da Missa de aniversário da dedicação e restauro da Igreja dos Clérigos; D. Manuel Linda lembrou que "não desapareceu a necessidade da Igreja e do Estado estarem presentes junto das fragilidades" do nosso tempo. Fragilidades, que de acordo com o bispo "têm muitos nomes". "São fragilidades de sem-abrigo", que, diz D. Manuel "é um mundo muito difícil porque se perdeu o interesse pela vida e não se consegue investir na melhoria das condições dessas pessoas".

O bispo encontra também fragilidades "no mundo da toxicodependência e na solidão".

D. Manuel Linda defende uma “boa colaboração entre Igreja e a sociedade” para que, o estímulo e exemplo do “Pai Américo” ajude numa atitude que se quer que seja de proximidade em relação a quem “está a vegetar na beira da estrada”, e considera que o restauro dos Clérigos "é um bom exemplo da cooperação entre Igreja e Sociedade", que nos lembra "que todos beneficiam quando essa colaboração é boa".

O bispo relembra que as obras nos Clérigos "foram feitas em grande parte com dinheiros comunitários e outros contributos da sociedade"; mas assegura também que a Irmandade "está hoje a devolver à sociedade tudo aquilo que ela investiu no restauro do espaço". D. Manuel afirma que "este espaço é uma das referências da cidade do Porto, senão mesmo a maior" que "a nível cultural, a nível do turismo atrai muita gente à cidade".