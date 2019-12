Bispos manifestam “profunda alegria” por avanço na causa do padre Américo

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) manifestou a “profunda alegria” da Igreja Católica pelo avanço na causa de canonização do padre Américo, fundador da Obra da Rua, após o reconhecimento das suas “virtudes heroicas”, por parte do Papa.

“Trata-se de um passo importante rumo à beatificação deste gigante da caridade, grande educador português, místico do nosso tempo, precursor do II Concílio do Vaticano, artista da palavra e servidor dos pobres”, refere a nota enviada à Agência Ecclesia pelo padre Manuel Barbosa, secretário da CEP.

O Vaticano anunciou esta manhã que o Papa Francisco aprovou a publicação do decreto que reconhece as “virtudes heroicas” do Padre Américo, fundador da Obra da Rua/Casa do Gaiato, em Portugal e África (Angola e Moçambique), com sede em Paço de Sousa, Diocese do Porto.

“Chamado e conhecido carinhosamente por Pai Américo, este padre diocesano, amigo de Deus e dos pobres, há muito ‘santo no coração do povo português’, é uma referência que ajudará a despertar a sociedade e a Igreja para a maior atenção aos pobres, bem como o serviço e a entrega total aos últimos, no nosso tempo marcado pela urgência da Caridade e da Misericórdia”, refere a nota da CEP.

Américo Monteiro de Aguiar, conhecido como padre Américo, institui a Obra da Rua em janeiro de 1940, com a fundação da primeira Casa do Gaiato; o sacerdote nasceu em Galegos, Penafiel, a 23 de outubro de 1887, e faleceu no Hospital de Santo António, Porto, a 16 de julho de 1956, tendo sido sepultado na Capela da Casa do Gaiato de Paço de Sousa, Penafiel.