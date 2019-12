Governo admite "dificuldades" nos cuidados paliativos e promete novas equipas

A ministra da Saúde anunciou, na quarta-feira, um reforço de 800 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde e um plano plurianual de investimentos.

A tutela não adianta quanto deste dinheiro será destinado aos cuidados paliativos. É uma “matéria ainda em discussão, no âmbito da preparação Orçamento do Estado para 2020”, refere.

O Ministério da Saúde explica que, em 2017, iniciou um plano que “orienta o desenvolvimento da atividade dos cuidados paliativos”.

Atualmente, adianta, “existem 24 equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos e equipas intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos em todos os hospitais do SNS”.

A tutela destaca a abertura de “duas novas Unidades de Cuidados Paliativos (internamento): Uma no Centro Hospitalar Baixo Vouga e outra no Centro Hospitalar Universitário de São João” e que está prevista a abertura, no início de 2020, de uma unidade com oito camas no hospital de Faro.