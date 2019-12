Audi e-tron Quattro - Electrizante

Interior:

Destaca-se imediatamente a peça fixa na consola central que disfarça o mecanismo de comando da caixa automática. Uma peça de desenho simples mas inteligente e que será do agrado de todos os condutores que gostam de conduzir com a mão sobre a tradicional alavanca de mudanças.

Apesar de ter um pequeno compartimento fechado, porta-objectos, este não tem grande utilidade como apoio de braços. No túnel central que liga ao tablier há um espaço de arrumações fundo, embora aberto.

O interior é “clean”, mas de boa qualidade. Há aplicações em alcântara nas portas, os bancos da frente têm um bom apoio lombar e lateral, e no banco traseiro não falta espaço para 3 passageiros.

Os difusores de ar estão situados ao longo do painel frontal imediatamente abaixo do topo do tablier.

Este modelo conta com 3 ecrãs, um deles de infotainment no centro do tablier, com todas as informações possíveis, e imediatamente abaixo surge outro destinado à climatização.

O quadrante é digital, e oferece diferentes hipóteses de leitura.

A bagageira tem 600 litros de capacidade, e há um outro espaço com 60 litros debaixo do capot, útil para guardar a multiplicidade de cabos necessários ao carregamento do Audi e-tron quattro.