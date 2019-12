Advocaat. “Queria testar a equipa contra um clube de topo Europeu"

O treinador do Feyenoord estava, apesar da derrota da sua equipa, satisfeito com a exibição no Dragão.

Dick Advocaat considera que “foi um bom jogo para nós e tivemos mesmo a possibilidade de sair daqui com uma vitória”.

O técnico holandês diz que “queria testar a equipa contra um clube de topo Europeu. Talvez seja um pouco chauvinista, mas acabei por ver boas coisas”.

Desde que chegou a Roterdão, Advocaat soma três vitórias, quatro empates e uma derrota.

Com a derrota 3-2 contra o FC Porto, o Feyenoord fica fora das competições europeias.