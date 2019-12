Treinador do LASK Linz quer tirar primeiro lugar ao Sporting

O treinador do LASK Linz, Valérien Ismael, assumiu, esta quarta-feira, a ambição de ganhar o primeiro lugar do grupo D ao Sporting, no duelo entre as duas equipas. Para tal, terá de vencer.

"É igual se vier equipa A, B ou C, vamos lutar para ganhar tentar ganhar o grupo", sublinhou o técnico francês, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O Sporting, que só precisa de empatar para vencer o grupo, vai à Áustria sem Bruno Fernandes, que está castigado.

Valérien Ismael desvalorizou a ausência do capitão leonino: "Bruno Fernandes é um grande jogador, mas o Sporting tem outros grandes jogadores."

Também Mathieu, Ristovski e Vietto, por opção, vão ficar fora da partida, o que pode levar a uma mudança de sistema. Algo que não preocupa o treinador do LASK Linz, já que, mesmo com todos os jogadores disponíveis, não saberia que Sporting teria pela frente.

"Desde que chegou o novo treinador, não sei como o Sporting vai jogar, tem usado vários sistemas", explicou.

Sporting e LASK Linz defrontam-se na quinta-feira, às 17h55, na Áustria. O encontro terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.