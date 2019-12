58% dos portugueses dizem ter um comportamento sustentável

80% dos portugueses dizem estar informados sobre desenvolvimento sustentável e 58% acreditam ter um comportamento sustentável.

Mas o que é que isso significa? Desenvolvimento sustentável é a capacidade de responder às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. É o contrário de viver a crédito.

Se a um banco é possível pedir dinheiro emprestado, desde que os juros e o capital sejam pagos, com o planeta não é assim.

Se usarmos e abusarmos dos recursos da Terra a nosso bel-prazer, não temos como pagar de volta.

Mais tarde ou mais cedo o planeta vai cobrá-los e com juros elevados, que podem ir do calor extremo e secas prolongadas em algumas zonas do planeta às chuvas torrenciais noutros pontos do globo, passando por tempestades e furacões aqui e ali, com consequências altamente devastadoras. Sobretudo nos países mais pobres.

Dados da organização ambientalista WWF, de 2014, revelam que a pegada ecológica de Portugal consome 2,2 planetas Terra.