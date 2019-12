Hassan antevê fim da carreira de Taarabt no Benfica

Hassan Nader considera que Adel Taarabt quer pendurar as chuteiras ao serviço do Benfica, ao mais alto nível.

A opinião do antigo avançado do Benfica, também marroquino, surge na sequência de mais uma boa exibição do compatriota. Taarabt, de 30 anos, destacou-se diante do Zenit, na despedida da equipa de Bruno Lage da Liga dos Campeões, que confirmou, ainda, a ida para a Liga Europa.

"[Taarabt] foi decisivo neste jogo e acho que não perdeu aquela força mental, mostrando que merece jogar. Sabemos todos o que se passou no passado, mas ele agora voltou com aquela força mental e percebeu que errou. Já falou anteriormente disso e aqui em Marrocos com os jornalistas marroquinos disse a mesma coisa. Acho que agora está com muita força e por isso acho que quer acabar a carreira no Benfica. E em grande", começa por referir Hassan, em Bola Branca.

Na opinião de Hassan, Taarabt sabe muito bem que a sua carreira poderia ter tido outro brilho:



"Passou por grandes clubes e não é fácil jogar naqueles clubes onde ele passou, por isso poderia estar muito melhor. Também posso dizer que ele também sente isso e sabe que passou ao lado de uma grande carreira."

Um bom Pizzi dá num bom Benfica

Para além do médio marroquino, também Pizzi voltou a protagonizar uma exibição de elevada qualidade. Algo que só trás benefícios às águias, pois quando o transmontano, está bem toda a equipa o acompanha.

"Acho que é bom para a equipa e para o grupo. O Benfica tem de ter todos os jogadores em grande forma para continuar a lutar pelo campeonato e, agora, também pela Liga Europa", defende Hassan Nader, que, ainda assim, lamenta a oportunidade desperdiçada de permanência na prova milionária.



"É pena, para o Benfica, aquele jogo [Leipzig] que empatou a dois, porque podia agora continuar na Liga dos Campeões. Fiquei triste, porque o Benfica merecia sair com uma vitória. Mas [frente ao Zenit] voltou a fazer um grande jogo", afirma, resignado.



"38"? Ainda é cedo para pensar nisso





Liga Europa, Taça de Portugal e campeonato são, a partir desta data, as apostas encarnados para o que resta da época. A revalidação do título nacional continuará a ser a prioridade e na última jornada aumentou para quatro pontos a vantagem sobre o FC Porto. Todavia, nestas declarações a Bola Branca, Hassan adverte que ainda é prematuro pensar em faixas de campeão.



"Ainda é cedo para se falar disso. Claro que o Benfica está muito forte agora, mas ainda é muito cedo. O Benfica tem de continuar neste caminho, tem de fazer exibições como a que fez ontem e a luta continua. E tem de ter muito cuidado, sem olhar para trás. Mas ainda é muito cedo para se falar em títulos", termina.