Morreu a vocalista dos Roxette

Entre os sucessos a que ficou associada a voz de Fredriksson contam-se "Listen to your Heart", "It must have been love" e "The Look".

Os Roxette atuaram mais do que uma vez em Portugal, incluindo na gala dos Globos de Ouro da SIC, em 1998 e chegaram a gravar o teledisco da música "Anyone" em Lisboa.

Fredriksson deixa marido e dois filhos.