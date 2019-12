Vaticano promove encontro sobre cuidados paliativos e procura gerar “revolução cultural”

O Vaticano apresentou esta terça-feira em conferência de imprensa um simpósio internacional sobre cuidados paliativos, com especialistas médicos, representantes católicos e islâmicos, procurando promover uma “revolução cultural” contra a eutanásia.

“Cuidar dos doentes, da família e da sociedade no seu todo é uma revolução cultural, que temos de promover”, disse aos jornalistas o presidente da Academia Pontifícia para a Vida (APV), Vincenzo Paglia.

A iniciativa, que decorre entre quarta e quinta-feira, tem como tema “Religião e Ética Médica: Cuidados Paliativos e Saúde Mental durante o Envelhecimento”, sendo co-organizada pelo Vaticano e a Cúpula Mundial de Inovação em Saúde (WISH, uma iniciativa da Fundação Catar).

O presidente da APV defendeu a promoção da “cultura do cuidado, para combater a “cultura do descarte”, como tem denunciado o Papa Francisco, considerando como um facto positivo a “importância cada vez maior” que os cuidados paliativos estão a ganhar em todo o mundo.

O responsável observou que o prolongamento do tempo de vida é também um aumento do tempo da doença e das despesas com saúde, abrindo caminho às pressões para legalizar a eutanásia.

“Chamar a atenção de toda a sociedade para o cuidado com os idosos é uma operação de política”, precisou Vincenzo Paglia.

O arcebispo italiano questionou o que chamou de “delírio da eficiência absoluta” na Medicina, que parece falhar quando não cura.

“É preciso sempre cuidar, mesmo quando não se pode curar”, sustentou.