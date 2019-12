Livre critica declarações de Joacine "gravosas para a honra e dignidade do partido"

A deputada Joacina Katar Moreira fez declarações "gravosas para a honra e dignidade do partido". É uma das conclusões da Assembleia do Livre que se reuniu no passado fim-de-semana.

No comunciado divulgado esta terça-feira, a Assembleia do Livre lamenta que a deputada não tenha sequer pedido desculpas e apela a que a situação não se volte a repetir. "A Assembleia está verdadeiramente consternada pelos acontecimentos das últimas semanas em que o LIVRE tem estado envolvido e no evitável conflito em público a que esteve sujeito", lê-se na nota.

No comunicado, o partido reafirma que a "Assembleia não se revê nas declarações efetuadas pela deputada à comunicação social relativamente a uma suposta falta de apoio do Grupo de Contacto e da direção de campanha".



Nesse comunicado, fica também expresso um apelo a que seja feito um trabalho conjunto para retomar a confiança entre o gabinete parlamentar e a direção do partido, com reuniões semanais.

A Assembleia do Livre também condena a forma como a deputada e o seu assessor trataram a comunicação social e defende que Joacine Katar Moreira deve privilegiar a apresentação e debate das propostas políticas do partido, em detrimento da pessoalização da mensagem política.