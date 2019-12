Helicóptero do INEM falha socorro em Ourique devido a avaria

Há um novo caso de falha de socorro a envolver o INEM. Desta vez, problemas nos comandos de um helicóptero sedeado em Loulé obrigaram o aparelho a regressar à base, impedindo o socorro a uma vítima de um acidente no IC1, em Ourique, na segunda-feira.

A jovem, de 22 anos, entrou em paragem cardiorrespiratória e foi transportada de ambulância para o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Castro Verde, onde foi declarado o óbito.

Uma colisão frontal no IC1 envolveu dois veículos ligeiros de passageiros, sendo que, num deles seguia a jovem que acabou por morrer e, no outro, uma pessoa (com cerca de 60 anos), que sofreu ferimentos ligeiros e foi assistida no local.



Segundo “O Jornal de Notícias”, a jovem, que seguia no sentido sul/norte do IC1, terá saído da faixa de rodagem, por razões ainda desconhecidas, indo embater contra um veículo que circulava no sentido contrário, num “despiste muito violento”.



As causas do acidente estão a ser averiguadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) de Beja.



O acidente deu-se em Portela do Lobo.