Vulcão. Número de mortos na Nova Zelândia sobe para 11

No dia 3 de dezembro, o grupo de controlo de atividades geológicas da GeoNet alertou que o vulcão “entrou num período de atividade eruptiva”, embora tenha apontado que a situação não representava “um perigo direto para os visitantes”.

A primeira-ministra Jacinda Ardern já confirmou que não há pessoas vivas na ilha, tendo sido decretado um perímetro de segurança de 50 quilómetros. A governante revelou que “havia dois grupos na ilha, dos quais um conseguiu ser retirado e outro que estaria mais perto do local da erupção”.

De acordo com as autoridades, 47 pessoas foram vistas na ilha na altura da erupção, das quais 24 são australianos, nove norte-americanos, cinco neozelandeses, dois alemães, dois chineses, dois britânicos e um malaio.

Entretanto, foi foi aberta uma investigação para determinar se houve responsabilidades dos operadores turísticos e de outras instituições, na morte de pelo menos cinco pessoas na sequência da erupção do vulcão Whakaari.

Um paramédico descreveu o resgate como uma “experiência chocante”. Russel Clark disse à Televisão da Nova Zelândia que “estava tudo coberto de cinza”, que não encontrou sobreviventes na ilha e que deve ter sido “muito traumático” para quem esteve no vulcão.

Dos 31 feridos, pelo menos, 27 ficaram com mais de 71% do corpo queimado e estão em estado considerado grave.

As autoridades da Nova Zelândia atualizaram o número de mortos para 11, depois de imagens aéreas terem mostrado seis corpos junto à cratera do vulcão que entrou em erupção na Ilha Branca. Há ainda a registar dois desaparecidos.

"Um desastre à espera de acontecer"

O vulcão Whakaari, como é conhecido na língua maori, é o mais ativo vulcão do país. Cerca de 70% da estrutura da ilha vulcânica está submersa, tornando-o no maior vulcão neozelandês. O cone do vulcão tem 900 metros de altura.

Tipicamente, este vulcão tem erupções explosivas que ocorrem com poucos sinais de alerta e que habitualmente têm impacto na zona da cratera. Estas explosões projetam pedras quentes e nuvens de cinza.

O professor emérito da universidade australiana Monash, Ray Cas, disse que este “era um desastre à espera de acontecer”.

“Já o visitei duas vezes e sempre senti que era demasiado perigoso para permitirem visitas diárias de grupos”, disse o professor.

O nível de alerta do vulcão tinha sido elevado em novembro, devido ao aumento de atividade. A última erupção fatal aconteceu em 1914, com a morte de 10 trabalhadores das minas sulfúricas.