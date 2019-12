UEFA escolhe árbitro alemão para a decisão do FC Porto na Europa

O alemão Deniz Aytekin é o árbitro escolhido pela UEFA para apitar o FC Porto-Feyenoord, jogo decisivo para a continuidade da equipa portuguesa na Liga Europa, na quinta-feira. É apenas o terceiro desafio europeu que Aytekin dirige esta temporada.

Os outros clubes portugueses em prova já têm a situação do apuramento definido. O Sporting, qualificado para os 16 avos de final, luta pela vitória no grupo com o LASK Linz. Jogo na Áustria com o escocês William Collum como árbitro.

O Braga também já está apurado e também luta pela vitória no grupo, com o Wolverhampton. Os minhotos têm jogo na Eslováquia, com o Slovan de Bratislava. O polaco Pawel Gil é o árbitro nomeado pela UEFA. O Vitória de Guimarães despede-se das competições europeias em Frankfurt, frente ao Eintracht. O lituano Gediminas Mazeika, que esta época já apitou o Braga, é o árbitro do jogo do Vitória.

Todos os jogos estão marcados para quinta-feira. Além do plano desportivo, há sempre que considerar a dimensão financeiras dos jogos europeus. Uma vitória na Liga Europa vale 570 mil euros. Um empate 190 mil.