Marchesín volta a ser eleito o melhor guarda-redes da I Liga

Agustín Marchesín, do FC Porto, foi de novo eleito pelos treinadores da I Liga como o melhor guarda-redes a atuar na competição, nos meses de outubro e novembro. Neste período, Marchesín foi titular nos três jogos do Porto para o campeonato e o único golo que sofreu acabou por ser penalizador para a equipa - empate (1-1) nos Barreiros, com o Marítimo.

Marchesin já tinha sido o melhor em agosto e setembro. O argentino somou 37,61% dos votos dos treinadores principais, seguido de Odysseas Vlachodimos, do Benfica, com 26,50%. O terceiro mais votado foi Makaridze, do Vitória de Setúbal, com 11,11% dos votos.