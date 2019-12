Rúben Dias eleito melhor defesa da I Liga

Rúben Dias foi eleito o melhor defesa da I Liga dos meses de outubro e novembro, prémio escolhido pelos 18 treinadores do campeonato.

O defesa-central do Benfica foi totalista nos cinco jogos do Benfica nos dois meses e apontou dois golos, importantes para a liderança das águias no campeonato.

Dias amealhou um total de 18,8% dos votos e superou Tapsoba, do Vitória de Guimarães, com 14,52%, e Pepe, do FC Porto, com 13,67%, que fechou o pódio.

Rúben Dias sucede a Nehuén Pérez, do Famalicão, que venceu em setembro, e Alex Telles, do FC Porto, que recebeu o primeiro galardão, referente a agosto.