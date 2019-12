​Os nossos contrastes

Mais do que quaisquer outros, Benfica e Sporting de Braga são os grandes motivos destas dúvidas. Mas, portistas e sportinguistas, ainda que de forma mais atenuada, também não fogem a esta regra.

Quem o vê o Benfica ganhar de forma inquestionável ao Boavista, ainda que com alguns erros de arbitragem pelo meio, não aceita que os mesmos jogadores orientados pelo mesmo treinador, ocupem na Liga dos Campeões um lugar deplorável, que pode tornar-se ainda mais grave se amanhã a equipa não conseguir vencer na Luz o adversário russo que lhe cabe defrontar na derradeira jornada.

Do mesmo modo, quem espreita algumas desgraçadas atuações do Sporting de Braga no nosso campeonato (até “conseguiu” perder no sábado com o lanterna vermelha da classificação) que o colocam a 18 pontos do líder, fica corado de vergonha ao constatar que é a mais bem cotada equipa portuguesa nas competições europeias.

Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal, embora em escala diferente, também registam comportamentos dissonantes, olhando para a produção de ambos a nível nacional e a nível europeu.

Há razões para esta estranha situação? Claro que há e são certamente muito profundas.

Mas uma delas assenta preferencialmente na falta de competitividade e de qualidade que é visível no futebol português.

A verdade é que o nosso principal campeonato circunscreve-se a dois clubes, a uma distância considerável de toda a concorrência. E depois, quando chamados à competição a outro nível, Champions e Liga Europa, o resultado está bem à frente dos nossos olhos.

Vem aí mais uma semana europeia, uma oportunidade para confirmar ou atenuar esta asserção.