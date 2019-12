Jovem de 22 anos morre em colisão de carros no IC1 no concelho de Ourique

Uma jovem, de 22 anos, morreu esta segunda-feira na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros no Itinerário Complementar (IC) 1, no concelho de Ourique (Beja), indicaram o INEM e a Proteção Civil.

“A mulher, ferido grave” do acidente, “ainda foi transportada numa ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) para o Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Castro Verde”, concelho vizinho do de Ourique, disse à agência Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

No entanto, a vítima, que se encontrava “em estado crítico, “faleceu já no SUB” do Centro de Saúde de Castro Verde, referiu a mesma fonte do INEM.

Contactado pela Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja explicou que a colisão rodoviária, cujo alerta foi dado aos bombeiros às 10:04, aconteceu ao quilómetro 682 do IC1, na freguesia de Santana da Serra, no concelho de Ourique.

O desastre envolveu dois veículos ligeiros de passageiros, sendo que, num deles seguia a jovem que acabou por morrer e, no outro, uma pessoa que sofreu ferimentos ligeiros e foi assistida no local.

Segundo o Comando Territorial de Beja da GNR, a vítima mortal tinha 22 anos e o ferido leve é “um homem, na casa dos 60 anos”, o qual, acrescentou o INEM, “recusou transporte para o Centro de Saúde”.

Quando aconteceu a colisão, “uma das viaturas circulava no sentido norte-sul e a outra seguia no sentido contrário”, limitou-se a esclarecer a GNR, frisando que as circunstâncias em que ocorreu o acidente estão a ser averiguadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) de Beja.

O acidente obrigou ao corte temporário do trânsito nos dois sentidos, mas a circulação rodoviária foi retomada ao início da tarde.

Um total de 22 operacionais, apoiados por 10 veículos, foram mobilizados para o local do sinistro, incluindo meios dos bombeiros, GNR, INEM e da Infraestruturas de Portugal.