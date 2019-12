Finlandesa de 34 anos vai ser a mais nova primeira-ministra do mundo

Os sociais-democratas, venceram as eleições de abril, são o maior partido desta coligação governamental de cinco membros, onde Marin não é a mais nova. Katri Kulmuni, do Partido de Centro, tem 32 anos, tal como Li Andersson, da Aliança de Esquerda; Maria Ohisalo, da Liga Verde, tem 34 e Anna-Maja Henriksso, do Partido dos Suecos na Finlândia, 55.

Quanto à idade, a próxima primeira-ministra finlandesa desvaloriza. “Nunca levei em conta a minha idade ou meu género. Penso nas razões que me levaram à política e nas coisas que me fizeram ganhar a confiança do eleitorado”.

Marin foi a escolhida pelo Partido Social-Democrata, derrotando o chefe do grupo parlamentar do partido, Antti Lindtman, e vai liderar a coligação que integra mais quatro partidos – todos liderados por mulheres.

Até agora ministra dos Transportes, Sanna Marin vai assumir a chefia do Governo finlandês esta semana, depois de Antti Rinne se ter demitido na sequência de lhe ter sido retirada a confiança política pelo modo como geriu uma greve nos Correios. Antti Rinne esteve seis no cargo.

Segundo a imprensa finlandesa, Sanna Mirella Marin foi criada apenas pela mãe e foi a primeira pessoa da família a entrar no ensino superior. Concluiu o mestrado em administração pela Universidade de Tampere, tendo dedicado a tese ao tema da profissionalização de lideranças políticas em cidades finlandesas.

Em 2015, foi eleita para o primeiro mandato no Parlamento. No Governo entrou em junho deste ano.

“Mudar as coisas implica compromisso. Não podemos assumir que o Estado do bem-estar social ou as regras trabalhistas estão garantidas. Eles resultam de determinação e trabalho duro", defendeu no seu perfil oficial no site do Governo.

A Finlândia assume, atualmente, a presidência rotativa da União Europeia e assume como prioridade a sustentabilidade – uma bandeira também assumida por Sanna Marin.

"As mudanças do clima e a perda de biodiversidade são alguns dos nossos maiores problemas", escreveu.

Com 5,5 milhões de habitantes, a Finlândia está entre os dez países com a melhor educação do mundo (dados do Pisa 2018, o exame realizado pela OCDE). Nove em cada 10 adultos completaram o equivalente ao ensino médio e a esperança média de vida é de 82 anos.

A maioria dos finlandeses diz-se satisfeita com a vida – mais do que a média da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE).