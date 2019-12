Arcebispo de Braga pede “legislação mais restritiva” para combater violência doméstica

A violência doméstica em Portugal deve ser combatida com uma “legislação mais restritiva”, apontou o arcebispo de Braga, na celebração da manhã deste domingo para assinalar o dia da Imaculada Conceição, no Santuário do Sameiro.

“Penso no crescente número de casos de violência doméstica que acabam inevitavelmente por ofender a vítima a título individual, mas também a estrutura familiar, num sentido mais amplo. É necessária uma legislação mais restritiva, uma vigilância cuidada dos vizinhos e familiares mais próximos, assim como a intervenção efetiva, quando necessária, das forças de segurança”, notou D. Jorge Ortiga.

No entanto, o prelado reconheceu que a solução “não passa apenas pela legislação e intervenção da polícia”.