PCP quer criar Laboratório Nacional do Medicamento para baixar preços

O PCP quer criar o Laboratório Nacional do Medicamento, a partir do Laboratório Militar, e vai levar o assunto à Assembleia da República. Os comunistas garantem que "não se trata de extinguir" a instituição e acrescentam, no projeto de lei a que a Renascença teve acesso, que, "pelo contrário, trata-se de manter e valorizar a rica experiência do Laboratório Militar, aumentando os recursos que lhe estão afectos".

A intenção, segundo o texto, é "alargar a sua actividade, correspondendo não apenas às necessidades das Forças Armadas, mas a outras necessidades" das políticas de saúde e do medicamento.

A proposta do PCP assenta a criação do Laboratório Nacional na criação de um instituto com tutela dupla, da Defesa e da Saúde, e tem como objectivo permitir que o Estado deixe "de estar refém da indústria farmacêutica".

Em conversa com a Renascença, a deputada comunista Paula Santos defende que "do ponto de vista da acessibilidade do medicamento e do ponto de vista de uma gestão do Serviço Nacional de Saúde (SNS) há toda a vantagem de ter um laboratório nacional do medicamento".

E são várias as funções de um eventual laboratório, na opinião dos comunistas. Por exemplo, o aumento de produção de medicamentos, com a deputada a referir que "hoje o próprio laboratório militar já produz uma série de medicamentos para o SNS que são fundamentais e importantes para o tratamento de um conjunto de doenças".

Um outro objectivo previsto pelo projeto de lei é o "investimento na investigação nesta área em concreto, obviamente em articulação com instituições do Ensino Superior e centros de investigação vários do país", refere Paula Santos.