Bétis quer Palhinha já em janeiro

O Bétis de Sevilha quer contratar João Palhinha e vai apresentar ao Sporting uma proposta a rondar os 6 milhões de euros, diz "A Bola".

O Sporting precisa de realizar encaixe financeiro e vê no médio-defensivo um ativo valorizado por uma temporada e meia de empréstimo no Sporting de Braga, clube que será, naturalmente, o maior entrave ao negócio.

O empréstimo de Palhinha conta com uma opção de retorno por parte do Sporting apenas no final da temporada, e os arsenalistas têm direito de preferência pelo jogador, condições confirmadas por António Salvador, presidente, no início da última temporada

"A Bola" escreve que o Braga tem 15% da mais-valia de uma futura venda e que prefere, nesse sentido, esperar pelo final da temporada, quando acredita que poderá ser vendido pelos leões por um valor a rondar os 10 milhões de euros, que significaria um maior encaixe para o clube minhoto.

Palhinha, de 24 anos, tem contrato com o Sporting até 2023, mas ralzou apenas 18 jogos pela equipa principal. Entretanto, esteve cedido ao Moreirense, Belenenses e Sporting de Braga. Esta época, é um dos mais utilizados por Sá Pinto, com 20 jogos disputados.