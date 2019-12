Portugal perde quase sete mil polícias nos próximos quatro anos

Portugal vai perder quase sete mil polícias nos próximos quatro anos, segundo um documento da Administração Interna, a que o jornal “Correio da Manhã” teve acesso.

O documento em causa foi entregue pelo secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, aos sindicatos, no âmbito de um processo negocial.

Segundo os dados do Governo vão sair 6805 agentes e militares, 3322 da GNR e 3483 da PSP, por atingirem o final da carreira. Antero Luís pede aos sindicatos que façam propostas para a elaboração de um plano de admissões que permite “manter os níveis de operacionalidade” das duas forças policiais.

A ideia do Governo é ter uma primeira versão desse plano pronta a tempo da discussão do Orçamento do Estado na especialidade.