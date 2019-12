Hong Kong. Convocada manifestação para dar "última oportunidade" ao Governo

A invasão do Parlamento acontece por ocasião do 22(...)

"Por favor, cortem as ligações com desordeiros e criminosos e ajudem-nos a colocar Hong Kong no caminho certo", pediu Kwok Ka-chuen, alto responsável da polícia, em declarações à imprensa.

Carrie Lam, chefe do executivo de Hong Kong, nunca recolheu grande apoio junto da população, que a encara desde o início como testa-de-ferro de Pequim, devido ao facto de ter estado envolvida na repressão dos protestos ocorridos em 2014 e por ter chegado ao poder por indicação do regime chinês, em 2017, que recusou a eleição do líder do Governo por sufrágio universal.



O movimento que tem promovido a contestação nas ruas considera que Pequim não está a respeitar as garantias democráticas acordadas - o apelidado modelo "um país, dois sistemas" - aquando da transferência de soberania, em julho de 1997, tentando controlar todos os aspectos da vida na região – política, media, tribunais, sindicatos e polícia.