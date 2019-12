Uma renovação e um preterido no Benfica

A iminente renovação de Bruno Lage com o Benfica, a ausência de Florentino Luís dos convocados para o Estádio do Bessa e a vitória do FC Porto em casa do Casa Pia são os principais destaques das manchetes dos jornais desportivos desta sexta-feira.

"Lage renova mesmo", diz "A Bola", em referência ao novo vínculo que o atual técnico das águias está prestes a assinar.

Já o "Record" aponta para a ausência de Florentino Luís da convocatória para a deslocação ao Bessa: "Lage risca Florentino".

"O Jogo" dá destaque à vitória do FC Porto, por 3-0, em casa do Casa Pia, na segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga: "Rodar para a frente".