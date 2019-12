Portugal fará torneio com Bélgica, Croácia e Suíça antes do Euro 2020

A seleção nacional participará num mini-torneio com Bélgica, Croácia e Suíça, em Doha, no Catar, como preparação para o Euro 2020, de acordo com o jornal croata "24 Sata".

A referida publicação conta que a Croácia tinha previstos jogos frente a Brasil e Senegal, mas que o selecionador, Zlatko Dalic, queria adversários mais fortes. Assim, foi organizado o mini-torneio com Portugal, Bélgica e Suíça, para uma primeira fase de preparação para o Campeonato da Europa.

Os jogos - duas meias-finais, um jogo de atribuição de terceiro lugar e uma final - serão disputados no final de março, entre os dias 23 e 31, acrescenta o "24 Sata".

O Euro 2020 realiza-se entre 12 de junho e 12 de julho, em 12 países.