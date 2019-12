NOS Alive 2020. Kendrick Lamar confirmado no "dia extra"

O NOS Alive regressa para mais uma edição, desta vez a presentear os festivaleiros com mais um dia de concertos. A informação foi confirmada pela Everything is New na apresentação do festival. O "dia extra", 8 de julho, tem já o primeiro nome anunciado, o rapper norte americano Kendrick Lamar.

À semelhança dos restantes dias, o festival terá nessa quarta-feira todos os palcos a funcionar, a única diferença é que encerrará mais cedo.

A partir desta quinta-feira, já é possível comprar os passes gerais. O passe de quatro dias custa 159 euros e o de quatro custa 189 euros.

Esta é terceira vez que a estrela de hip hop internacional vem a Portugal. A primeira vez aconteceu no NOS Primavera Sound Porto, em 2014, com a apresentação do albúm “Good Kid, M.A.AD City”.

Dois anos depois, em 2016, Kendrick voltou a marcar presença em território nacional no Super Bock Super Rock, onde apresentou o penúltimo álbum “Untitled Unmastered” e o antepenúltimo “To Pimp a Butterfly”.

Kendrick Lamar atua a 8 de julho de 2020, primeiro dia do NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. O cartaz já anunciou artistas como Anderson Paak, Taylor Swift, Alt-J e Billie Eilish.