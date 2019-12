Decisões só no Natal

Continua a haver dúvidas quanto à constituição do quarteto que nos dias 21, 22 e 25 do próximo mês de Janeiro irá disputar, em Braga, a final four da Taça da Liga, no repetido cenário do estádio da Pedreira. Há, apesar disso, alguns mais favoritos do que outros para chegar a esse objetivo.

Neste momento, Sporting de Braga e Futebol Clube do Porto parecem mais capazes de alcançar esse desiderato, sem esquecer, claro, que os dragões têm de vencer logo à noite a aguerrida equipa do Casa Pia, o que, à partida, parece admissível.

Curiosamente, Benfica e Sporting estão mais distantes do lugar cimeiro nos grupos de que fazem parte.

Os encarnados, com o empate consentido na terça-feira na Covilhã e a vitória obtida ontem pelo Vitória de Guimarães em Setúbal, deixaram ao dispor dos minhotos a possibilidade de continuarem vivos na prova.

Já o Sporting, mesmo vencendo em Portimão o último desafio da fase de grupos, terá de aguardar por uma derrota ou empate do Rio Ave, em Vila do Conde, na receção ao Gil Vicente no próximo dia 22, cenário que não parece muito provável de vir a concretizar-se.

Ainda quanto ao Sporting, conseguiu ontem, em Barcelos, “vingar” a humilhante derrota sofrida no domingo frente ao Gil Vicente em desafio do campeonato, mercê de dois golos conseguidos “in extremis”, nos derradeiros minutos, um por Bruno Fernandes, o outro em resultado de uma assistência daquele que é, sem dúvida, o melhor jogador dos leões.

Mas quem ontem estivesse à espera de uma exibição melhor da equipa comandada por Jorge Silas, acabou sofrendo nova desilusão.

Só o resultado final foi diferente, porque quanto ao resto não ficaram motivos para se poder falar de regeneração.

Daí que, sem jogadores com classe para representar um clube com a dimensão e a ambição do Sporting, não será possível pensar em títulos a curto ou até médio prazo.

Deixado em cacos pelo seu anterior responsável, e pelos estragos que alguns ecos nos têm feito chegar do tribunal de Monsanto, tudo aponta para uma longa travessia, com muitas feridas para sarar.