Vivo sozinha e isolada e depois? “Esta velha aqui anda rija como o ferro”

Trata a GNR por tu e é com dois beijinhos que cumprimenta os militares. Luciana Braz faz parte do grupo de 41.868 idosos sozinhos e isolados, sinalizados pela GNR, no âmbito da operação Census Sénior 2019. Mas Luciana não se incomoda com o isolamento, aliás o Natal, podia ser na casa da filha, na Figueira da Foz, mas Luciana prefere ficar na aldeia, é que lá junto ao mar “não se vê nem um porco nem uma galinha”.

O distrito da Guarda é a seguir ao de Vila Real, o distrito, no país, com mais idosos a viverem sozinhos e isolados e é no distrito da Guarda, numa pacata aldeia, longe dos grandes centros, que encontrámos Luciana.



“Bom dia”, sorri ao avistar o carro da GNR que estaciona à porta da sua casa. Aos 84 anos, desimpedida no andar, Luciana cumprimenta os militares que conhece, com dois beijinhos, e trata logo de adiantar que se encontra bem. “Esta velha aqui anda rija como o ferro. Sacho, cavo, semeio as minhas batatinhas, tomates, pimentos, já apanhei 800 quilos de azeitona, 400 quilos cada saca, sozinha”, reforça.

Luciana vive sozinha e isolada, correto? “Pois vivo, e quem cá vem tem a vida e não tem vagar de aturar quem cá está. A filha está casada na Figueira da Foz, o filho trabalha nas obras. E os militares fazem uma ronda aos velhos, porque podemos adoecer, morrer”, afirma, interrompida pelo Tareco, o gato que lhe salta para o colo. “Este come primeiro que eu, porque é com quem converso e me distraio”, conta à Renascença.

Mas quem visita Luciana com regularidade é o militar da GNR, o Cabo Costa, da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) do Destacamento Territorial de Gouveia. “Portas sempre fechadas, não assinar nada, só falar a quem conhece”, alerta o militar, já no interior da casa de Luciana.