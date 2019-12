José Gomes ficou "ofendido" com suposições do FC Porto

José Gomes, novo treinador do Marítimo, admite que ficou ofendido com as declarações de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, que colocou em causa a intensidade da equipa insular no jogo frente ao Benfica.

"O tributo que nós temos que dar ao jogo e ao futebol em si tem que ser uma coisa positiva. Não podemos estar a tentar denegrir e a criar notícias com base em coisas que não existem, contra o próprio futebol. Portanto, eu senti-me ofendido e senti a minha equipa e o meu clube ofendidos", disse o novo técnico dos maritimistas.

Francisco J. Marques tinha afirmado que o Marítimo "jogava de faca nos dentes e é canela até ao pescoço" frente ao FC Porto e que, frente ao Benfica, "não conseguem igualar a intensidade do adversário e acabam a pedir para sair porque estão muito cansados".

José Gomes, que se estreou à frente do Marítimo precisamente na Luz, diz que esclareceu junto do FC Porto as declarações.

"Ontem tive a oportunidade de esclarecer com as pessoas em causa o que aconteceu. Como palavra dita e pedra atirada não voltam atrás, vamos virar a página. As coisas ficaram esclarecidas e temos todos de cada vez mais de redobrar a atenção e o cuidado, no bem ou no mal, das nossas ações ou afirmações que podem fazer ao futebol. Estamos todos a trabalhar neste futebol, que é o futebol que temos, recheado de bons espetáculos, de bons profissionais, com o melhor jogador do mundo, com treinadores a ganharem títulos em todos os continentes e em vários campeonatos na Europa e, por isso, é importante darmos um tributo positivo ao nosso futebol e não alimentar este tipo de polémicas que em nada ajudam ao futebol", rematou, sobre o assunto.