Lage confirma disponibilidade de Seferovic para o Boavista

Bruno Lage, treinador do Benfica, confirmou a disponibilidade de Haris Seferovic para a visita ao Estádio do Bessa, frente ao Boavista, após recuperar de lesão.

"O Seferovic está sempre motivado. É um trabalhador nato e oerece muito à equipa. Traz alegria e dinâmica para além de ajudar a equipa no processo defensivo, quer também marcar muitos golos. E está pronto para avança", começou por dizer em conferência de imprensa.



O avançado lesionou-se ao serviço da seleção e recuperava de uma rutura do solear da perna esquerda e está já totalmente recuperado, tendo treinado sem limitações após o jogo a meio da semana da Taça da Liga.

As águias jogaram no terreno do Sporting da Covilhã na terça-feira, onde ficou em estágio até ao jogo no Bessa. Lage explicou como foi aproveitado o período de estágio.

"Estamos habituados, quando saímos fora na Europa. Tivemos mais tempo juntos, repartimos melhor o trabalho no campo e em suport audiovisual. Já fizemos a análise dos jogos que fizeos, passamos aquilo que é o jogo do Boavista. Tivemos mais tempo e ocupamos de outra maneira, sempre de forma significativa", explica.

Bruno Lage diz que o Benfica não está à espera de qualquer facilidade frente ao Boavista, naquilo que será um jogo difícil. "Vimos os jogos em que ganhou ao Braga 2-0, empatou contra o Sporting e perdeu 1-0 com o FC Porto. Defensivamente é muito forte, aguerridos, com cinco defesas, forte na pressão e aproveita muito bem a transição. É importante termos capacidade de ganhar os duelos individuais, no chão e no ar, vai ser determinante. Queremos procurar espaços e criar oportunidades para marcar os nossos golos", acrescenta.

O Benfica joga frente ao Boavista, no Bessa, na sexta-feira, às 20h30, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.