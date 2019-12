Caso Alcochete. Raúl José confirma que Bruno de Carvalho pediu para que treino se realizasse à tarde

Raúl José, treinador-adjunto do Sporting na altura do ataque em Alcochete, confirmou, esta quarta-feira, em declarações no Tribunal de Monsanto, que Bruno de Carvalho sugeriu que o treino do dia do ataque se realizasse de tarde, quando estava originalmente marcado para a parte da manhã.

O atual diretor de scouting do clube leonino refere que no dia anterior ao ataque houve uma reunião entre direção e equipa técnica, em que o presidente Bruno de Carvalho teria anunciado que iria despedir a equipa liderada por Jorge Jesus.

O antigo presidente terá mesmo pedido para que o treino fosse de tarde, alegando que o departamento jurídico precisava de tempo para acertar a rescisão.

Jorge Jesus pediu a Raúl José que fosse mais cedo para Alcochete, com receio que fosse já barrada a sua entrada nas instalações do clube. Esse cenário não se verificou e a equipa técnica prosseguiu de forma normal para a realização do treino, antes de se suceder o ataque.

Miguel Quaresma e Nélson Pereira, também antigos adjuntos de Jorge Jesus, serão ouvidos ainda hoje no tribunal.