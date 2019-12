20 milhões convencem Sporting a vender Wendel em janeiro

O Sporting está disposto a vender Wendel já em janeiro, caso chegue uma proposta de 20 milhões de euros, segundo escreve o jornal "O Jogo".

É esse o valor que a SAD leonina está a pedir por 80% do passe do internacional sub-23 brasileiro, que deverá marcar presença nos Jogos Olímpicos do próximo ano. A intenção do Sporting é segurar uma mais-valia de 20% em caso de valorização do jogador.

Wendel chegou ao Sporting em janeiro de 2018 e fez apenas quatro partidas nessa época, com Jorge Jesus. Arrancou a temporada 2018/19 com José Peseiro também na condição de suplente e afirmou-se em definitivo como titular já com Marcel Keizer. No total, soma cinco golos em 51 jogos.

O médio brasileiro tem tido alguns problemas de disciplina desde que chegou a Alvalade: foi castigado após ir ver o Juventus-Ajax da Liga dos Campeões sem autorização, foi apanhado pela GNR a conduzir sem carta de condução e, mais recentemente, quebrou a hora de recolha do clube e ficou castigado por vários jogos.