"Num dia em que houver crise, teremos outra vez défice", alerta ex-secretário de Estado

O ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Paulo Núncio considerou esta quarta-feira que o Orçamento do Estado para 2020 vai determinar um "aumento significativo" da despesa pública, que poderá vir a ser preocupante no caso de uma nova crise.

"Este aumento da despesa pública tem a ver com compromissos assumidos na anterior legislatura, mas também com novos acordos que venham a ser assumidos nesta legislatura", justifica o antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, entre 2011 e 2015, no Governo de coligação PSD-CDS, liderado por Pedro Passos Coelho.

Entre esses compromissos, Paulo Núncio destacou os acréscimos de despesa com o pessoal (entre os aumentos para a função pública e o aumento do número de funcionários), de consumos intermédios, de prestações sociais e de investimento público.



O advogado sinalizou o aumento de despesa pública no montante de oito mil milhões de euros nos últimos quatro anos, a seu ver "exatamente o contrário" do que deveria estar a ser feito.



"Num dia em que houver crise, teremos outra vez problema de défice", acrescentou.