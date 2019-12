Tribunal de Contas conclui que planos municipais de defesa da floresta são “para inglês ver”

De acordo com o TC, o problema está desde logo na entrada em vigor dos planos, dado que a “gestão do processo de elaboração e aprovação dos PMDFCI, que envolve municípios e ICNF", não tem permitido a sua efetivação "atempada”.

“Os municípios não diligenciam pela execução das ações constantes dos PMDFCI, pelo que o facto de existir PMDFCI não garante, por si só, maior capacitação na defesa da floresta, embora permita suprir uma obrigação e atestar um estatuto de cumprimento que tem impacto no financiamento municipal”, é referido na nota de abertura do relatório, que se baseia numa análise relativa ao período entre 2015 e 2017.

O facto de um município dispor de um plano de defesa da floresta contra incêndios (PMDFCI) aprovado “não o torna, de forma determinante, mais capacitado" para a sua proteção. A conclusão é do Tribunal de Contas (TC), numa auditoria revelada esta terça-feira e que é pouco menos do que arrasadora para as autarquias, mas que atinge também o Governo e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

“A execução das medidas de defesa da floresta contra incêndios não tem correspondência no PMDFCI, não tendo os municípios conseguido demonstrar ou sequer apurar o grau de execução financeira do plano de ação do PMDFCI, não estando em condições de quantificar o seu contributo na redução das ignições ou área ardida”, sublinha-se.

Critérios de atribuição de apoios revelam “insuficiências”

Em poucas palavras, o TC diz que não há planeamento, articulação, controlo e critério para a atribuição das verbas.

“O essencial do esforço financeiro dos municípios com a defesa da floresta contra incêndios respeita a apoios concedidos aos corpos de bombeiros e a entidades associativas com atividades no âmbito da proteção civil, revelando insuficiências na definição dos critérios de atribuição e no controlo da sua aplicação”, pode ler-se.

Os juízes do TC notam igualmente que a elaboração dos PMDFCI “não aproveitou a componente analítica e de diagnóstico para desenhar um plano de ação à medida das características específicas do município”. Ou seja, os planos servirão apenas “para inglês ver".

“Os sistemas de informação dos municípios não estão parametrizados de forma a permitir a análise da execução financeira dos planos, carecendo de desenvolvimentos ao nível da contabilidade analítica. A compatibilização entre os instrumentos de gestão territorial, nomeadamente os PDM [planos diretores municipais], e a legislação setorial de defesa da floresta contra incêndios não está assegurada, constituindo um fator de tensão e ineficiência na implementação dos planos”, resume-se.

Para chegar a estas conclusões, o TC fez uma análise aos planos dos municípios de Abrantes, Góis, Monchique, Mortágua, Oleiros e Ponte de Sor. A título de exemplo, refere-se que o PMDFCI de Monchique prevê, em média, uma “intervenção a cada 20 anos” em cada troço da rede viária florestal; que, em Mortágua, o gabinete técnico florestal “dispunha apenas de um técnico para exercer um conjunto alargado de competências”, que passou a acumular com as de comandante operacional municipal e dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, desde 2016; e que, em Oleiros, a falta de atualização dos dados de diagnóstico e da cartografia de base afeta a “utilidade e eficácia” do plano.