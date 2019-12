TAP cancela voos de e para a Madeira devido a alerta de vento forte

A TAP, companhia aérea portuguesa, confirmou à Renascença que, devido ao alerta laranja emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), cancelou os último voos previstos para esta quarta-feira de e para a Madeira, assim como os dois primeiros de amanhã.

O aviso laranja, que irá vigorar até às seis horas de amanhã, foi motivado pelo vento forte, que deve superar os 90 quilómetros/hora.

Também os voos da easyJet com destino ao Aeroporto Cristiano Ronaldo têm sofrido alterações, com o avião proveniente de Berlim a ter de ser desviado para Porto Santo, de acordo com o site da transportadora aérea britânica.

A partir das 18 horas entra em vigor o aviso amarelo para o vento forte, tendo em conta a previsão de rajadas até 80 km/h, subindo para laranja depois das 21 horas, altura onde o IPMA admite rajadas até 90 km/h.

