Cemitério judaico vandalizado em França

Mais de 100 sepulturas num cemitério israelita judeu na zona leste da cidade de Westhoffen, em França, foram danificadas e vandalizadas.

As sepulturas foram pintadas com suásticas nazis e com o número 14, usado como ligação ao "slogan" supremacista branco, na mais recente onda de ataques antissemita.

O Presidente Emmanuel Macron já reagiu no Twitter, escrevendo que França vai combater o antissemitismo “até os nossos mortos possam dormir em paz”.

“Os judeus são e fazem parte da França”, escreveu Macron.