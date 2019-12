Rui Duarte vai reencontrar Sérgio Conceição. "É uma referência e será um jogo especial"

Rui Duarte, treinador do Casa Pia, está satisfeito por reencontrar Sérgio Conceição, com quem trabalhou no Olhanense, nas temporadas 2011/12 e 2012/13. Em conferência de imprensa de antevisão de duelo no Estádio Pina Manique, o treinador da equipa lisboeta admite que será um jogo especial para si.

"O Sérgio é um amigo e uma referência, aprendi muito com ele, tive essa sorte. Obviamente que é um jogo especial, sendo ele uma referência. É um treinador que não engana, tudo o que transparecer é o que quer que a equipa seja dentro de campo. É um treinador intenso, mas vamos estrar preparados para isso", começa por dizer.

O técnico espera que o FC Porto tenha uma entrada forte para tentar resolver a partida nos primeiros minutos.

"Esperamos um Porto extremamente agressivo, a tentar resolver tudo nos minutos iniciais, também queremos entrar fortes, contrariar esse poderio, não vamos jogar para defender o resultado, não é isso que transmito aos jogadores e que nos passa pela cabeça", adicionou.

Covilhã é prova e motivação

Casa Pia vai inspirar-se no empate do Sporting da Covilhã frente ao Benfica para também tentar surpreender o FC Porto. "É um exemplo que um jogo entre duas equipas de campeonatos diferentes pode ser competitivo. Vamos desfrutar, com responsabilidade, com o objetivo de querer ganhar. Toas as oportunidades são boas para mostrar valor coletivo e individual".

Apesar de mostrar desejo de vencer os três pontos, o Casa Pia está obrigado, caso queira seguir em frente, a vencer o FC Porto e Santa Clara para discutir um lugar com o Chaves, que já soma seis pontos. Rui Duarte diz que o objetivo na prova já está cumprido e, nesse sentido, pode promover mudanças na equipa.

"Chegando à fase de grupos, que foi muito bom, está já alcançado o objetivo. Há um ou outro jogador que pode entrar, temos um plantel relativamente curto para encarar várias conmpetições. Temos três jogos em 8 dias e isso pode acontecer", explica.

O jogo está marcado para quinta-feira, às 20h15, no Estádio Pina Manique, com informações e acompanhamento ao minuto na Renascença.