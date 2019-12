Nani tem novo treinador no Orlando City

O Orlando City, em que milita o português Nani, anunciou, esta quarta-feira, que tem novo treinador. Trata-se do colombiano Óscar Pareja, de 51 anos.

Pareja deixa o ClubTijuana para regressar aos Estados Unidos, onde fez toda a carreira, excetuando este último ano que passou no México. O antigo internacional colombiano começou como treinador adjunto no FC Dallas, antes de ter a primeira experiência como treinador principal no Colorado Rapids. Em 2014, regressou a Dallas, para comandar o barco, até 2018.

Como jogador, Pareja foi jogador do Independiente Medellín e do Deportivo Cali, da Colômbia, antes de rumar aos EUA, onde representou o NE Revolution, em 1997, e o FC Dallas, até terminar a carreira.