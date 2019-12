Mourinho no Tottenham tem selo de aprovação de Bale

Gareth Bale aprova a contratação José Mourinho, para treinador do Tottenham.

O avançado galês, que não chegou a cruzar-se com o treinador português no Real Madrid, considera que a chegada de Mourinho ao Tottenham é "uma declaração de intenções do clube".

"José Mourinho é um ganhador em série. O Tottenham quer ganhar títulos e não creio que haja uma melhor associação que Mourinho e Tottenham, para ganhar troféus", afiança Bale, que chegou ao estrelato nos Spurs, em entrevista ao canal de televisão BT Sport.

Encolher os ombros aos assobios



Com a chegada de Mourinho ao Tottenham, reacenderam-se os rumores do interesse do clube inglês em promover o regresso de Bale.

Para já, o extremo, de 30 anos, passa um período complicado no Real Madrid, com poucos minutos e muitos assobios por parte dos adeptos.

"A primeira vez que ouvi os assobios, foi um pouco um choque. Surpreendeu-me. Não sabia de todo como lidar com isso. Mas à medida que fui crescendo, fui percebendo como lidar com isso. Agora, só encolho os ombros", revela Bale.

O internacional galês sabe, no entanto, que tem de "continuar a trabalhar duro e a mostrar aos adeptos" o que pode fazer.