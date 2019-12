Seferovic está apto para jogo contra o Boavista

Haris Seferovic está totalmente recuperado de lesão e pode ser opção para o jogo do Benfica no Estádio do Bessa, contra o Boavista, segundo informou o clube na nota oficial.

O avançado lesionou-se ao serviço da seleção e recuperava de uma rutura do solear da perna esquerda.

O Benfica está a preparar o jogo no Bessa no Estádio Santos Pinto, casa do Covilhã, palco do jogo da Taça da Liga. No hotel, na Serra da estrela, os jogadores titulares contra o Covilhã fizeram recuperação física.

Bruno Lage fará a antevisão da partida na unidade hoteleira onde a equipa está hospedada, na quinta-feira, às 13h30. O jogo no Bessa está marcado para sexta-feira, às 20h30, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.