Rui Águas critica Conceição após "golo especial" de Zé Luís: "Justifica uma aposta mais constante"

O golo marcado por Zé Luís no último jogo do FC Porto frente ao Paços de Ferreira deixou Rui Águas muito satisfeito. O selecionador de Cabo Verde não conteve os elogios a dedicar ao jogador com quem priva nos compromissos internacionais e salientou que, apesar da concorrência interna que enfrenta na luta por um lugar no onze, o avançado merece a titularidade.

"De facto, é um golo especial, que o motiva e que lhe confere mais confiança ainda. Está num contexto muito competitivo de FC Porto, onde há avançados muito bons, mas acho que se tem distinguido. Não compreendi muito bem a sua saída do onze, embora respeite as decisões que são tomadas por colegas meus", reforçou, em declarações a Bola Branca, antes de acrescentar que o rendimento apresentado por Zé Luís justifica "uma aposta mais constante".



Zé Luís não é titular no campeonato desde a partida em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, a 29 de setembro, e não marcava qualquer golo desde 22 de setembro, frente ao Santa Clara. O cabo-verdiano é, no entanto, o melhor marcador do FC Porto, com oito golos.

O avançado não fazia parte das opções de Sérgio Conceição para o jogo frente ao Paços de Ferreira, mas acabou por substituir Fábio Silva no banco, devido a uma indisposição de última hora do jovem avançado, e foi lançado no jogo ainda no primeiro tempo devido a lesão de Aboubakar.

Para Rui Águas, além de ter Marega e Aboubakar como concorrentes diretos pela posição, o avançado cabo-verdiano conta ainda com a pressão imposta por Fábio Silva, o "miúdo que se revelou", e ainda Tiquinho Soares, que também apresenta "um excelente nível".

"O FC Porto tem ali um lote de avançados muito valoroso e que garante muita concorrência interna nessa posição. É uma posição decisiva que as equipas tentam sempre completar, até porque é uma mais valia ter bons marcadores de golos em equipas que jogam para vencer", realçou.